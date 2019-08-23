Haberler» 3. Sayfa» Haber

Doğum gününden bir gün sonra kazada öldü

Muğla'da ticari taksinin çarptığı 4 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi.

23.08.2019 22:17 Doğum gününden bir gün sonra kazada öldü
Muğla'da ticari taksinin çarptığı 4 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Halime Keser yönetimindeki 48 T 5596 plakalı araç Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisinde seyir halinde iken 4 yaşındaki Ceylan Pınaraltı'yı aracın altına alarak sürükledi.

Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine 112 ambulansı ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Ceylan Pınaraaltı'nın bir gün önce 4'üncü yaş gününü kutladığı öğrenildi. Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü Halime Keser jandarma tarafından gözaltına alındı. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:25   Uyuşturucu üretilen eve operasyon: 2 gözaltı
23:12   Kayıp şahsın gölette cesedi bulundu
23:05   Uyuşturucu üretilen eve operasyon: 2 gözaltı
23:03   FETÖ soruşturması yalanıyla 59 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı
23:01   Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı
23:00   Bartın'da 3 otomobil birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralı
22:56   Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama