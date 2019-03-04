Doğum Gününü Kimsesiz Çocuklarla Kutladı

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Artvinli hayırsever iş adamı Nedim Koyuncu, 45'inci doğum gününü çocuk evlerinde kalan çocuklarla Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda kutladı.Koyuncu, Artvin Valiliğinin izniyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan yaşları 12 ile 18 arasında 35 çocuk ile 14 kurum çalışanı için 2 günlük gezi düzenledi.Artvin merkezden 2 otobüsle gezi programına çıkan çocuklar, 2 gün boyunca gönüllerince eğlendi.Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğum gününü hayatında ilk kez geçen yıl Batum'da kimsesiz çocuklarla kutladığını belirterek, "Çocukların çok mutlu olduklarını görünce bu yıl da doğum günümü yine bu özel çocuklarla kutlamak istedim. Artvin Valiliğimizin izinleriyle 35 çocuğumuzu otobüslerle Artvin'den alarak Çamlıhemşin ilçesine getirdik. Çocuklarımızın burada çok güzel vakit geçirdiklerine inanıyorum. Onlar için konserler ve çeşitli eğlenceler düzenleyerek hoş vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştık." dedi.Devletin ve hükümetin çocuklara sahip çıktığını ve en iyi şekilde hayata hazırladığını ifade eden Koyuncu, şunları söyledi:"Bizlerin de vatandaş olarak, birey olarak üzerimize düşen görevler var. Farkındalık yaratmak istedim. Çocuklarımızı çok seviyoruz ve onlara çok değer veriyoruz. Bundan sonra her doğum günümü bu şekilde kutlayacağım. Ayrıca yılın çeşitli zamanlarında bu çocuklarla bir araya gelerek annesiz babasız olmanın onlar üzerindeki ağırlığını azaltamaya çalışıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olan Artvin Valiliğimiz ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine ayrıca teşekkür ediyorum."