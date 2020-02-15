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Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu

Oyuncu Hazal Küçükköse, önceki akşam sevgilisi Alp Güler ve yakın arkadaşlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı. Dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Küçükköse, "Bugün benim doğum günüm ve kendimi rahat hissettiğim şekilde giyindim" ifadelerini kullandı.

15.02.2020 00:53 | Son Güncelleme: 15.02.2020 00:59

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki akşam 32. yaşını 'deki bir mekanda dostları ve sevgilisi Alp Güler ile birlikte kutladı. Dekolteli kıyafeti ile bakışları üzerinde toplayan Küçükköse'nin ceketindeki yarım altın dikkat çekti.

"HİSSETTİĞİM ŞEKİLDE GİYİNDİM"

Ünlü oyuncu Hazal Küçükköse, kıyafetiyle ilgili sorulara "Bugün benim doğum günüm ve kendimi rahat hissettiğim bir şekilde giyindim" yanıtını verdi. Küçükköse'nin kıyafeti sosyal medyada da çok konuşuldu.

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Ezgi Mola, yakın arkadaşı Hazal Filiz Küçükköse'nin doğum gününe sevgilisi Mustafa Aksakallı ile birlikte katıldı. Mola, ilişkilerinin güzel gittiğini söyleyerek, "İşlerimizin çok yoğun olmadığı zamanlar birlikte geziyoruz. Her şey güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu

Hazal Filiz Küçükköse, Arnavutköy, Magazin


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