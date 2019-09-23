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Doğum için gün sayan Tülin Şahin, 7 ayda 10 kilo aldı

Yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile evlenen ve şimdilerde 7 aylık hamile olan Tülin Şahin, 10 kilo aldığını ve bir kız çocuğu beklediğini söyledi.

23.09.2019 12:51

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan model Tülin Şahin, geçtiğimiz Nisan ayında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturdu. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Şahin, hamilelik sürecini anlattı.

"ŞU ANA KADAR 9-10 KİLO ALDIM"

Dün Danimarka Çocuk Festivali'ne katılan 38 yaşındaki Tülin Şahin, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının muhabirine samimi açıklamalarda bulundu. Hamilelik sürecini anlatan Şahin, şunları söyledi: "Yedi aylık hamileyim, kızım olacak. Birkaç isim belli, ama karar veremedik. Aşerme enteresan bir şekilde yok. Eşim bana çok iyi bakıyor, sağ olsun. Klasik erik olayı olmadı. Şu ana kadar 9-10 kilo aldım.

"UNUTKANLIK BAŞLADI, 5-6 TANE ANAHTAR YAPTIRDIM"

Bulantılarım başlarda o kadar çok olmadı, dördüncü aydan itibaren başladı. Bende unutkanlık başladı. Çantamdaki rujun olmaması çok önemsiz, anahtar önemli. 5-6 tane anahtar yaptırdım."

Doğum için gün sayan Tülin Şahin, 7 ayda 10 kilo aldı

Pedro Rodriguez Ledesma, Tülin Şahin, Magazin

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