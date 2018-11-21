Doğum İznine Ayrılacak Öğretmenleri İçin Erken Öğretmenler Günü Kutlaması

24 Kasım Öğretmenler Günü, Seyitgazi
ilçesi Kırka
mahallesinde bulunan Kırka Anaokulu'nda güzel bir sebepten dolayı erken kutlandı.
Kırka Anaokulu Bilgili tavşanlar sınıfının öğrenci ve velileri, doğum iznine ayrılacak genç anne adayı Seda Kılıç
öğretmenlerine, yaptırmış oldukları pasta ve hediyeyi taktim ederek vermiş olduğu eğitimden dolayı teşekkür ettiler. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte Seda Kılınç, böyle bir günde öğrencilerinin kendisini unutmamasını sevinçle karşıladığını söyledi. - ESKİŞEHİR
Seyitgazi,Kırka
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:54