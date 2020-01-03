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Doğum kilolarından kurtulan Fahriye Evcen'in özel liste uyguladığı ortaya çıktı

Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra kilolarıyla eleştirilen Fahriye Evcen, 8 ayın sonunda eski fit haline tekrar kavuştu. Güzel oyuncu uyguladığı özel formülle 12 kilo verdi.

03.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:34

Burak Özçivit'le 2017'de dünyaevine giren Fahriye Evcen, geçtiğimiz nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Doğumdan sonra kilolarıyla acımasız yorumlara maruz kalan güzel oyuncu, uyguladığı özel formül ve kararlılığıyla kısa sürede muhteşem bir dönüş yaptı.

KARAN 2019'A DAMGA VURDU

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in 8.5 aylık oğulları Karan, bir kare fotoğrafıyla Aralık 2019'a damga vurdu. Bir oyuncak firmasından 1 milyon liralık reklam teklifi bile aldı. Fahriye Evcen ise evinden paylaştığı karede ne kadar zayıflamış olduğunu gösterdi. Doğumdan sonra 12 kilo veren Evcen emzirdiği için şok diyetlerden kaçtı.

Anneliği ile güzelliğine güzellik katan Fahriye Evcen, Posta'nın haberine göre şu özel listeyi uyguladı.

-Un, tuz, şekerden uzak durdu.

-Karbonhidrat tüketimini azalttı.

-Hazır gıdalar yerine doğal beslenmeyi tercih etti.

-Sebze ağırlıklı beslendi.

-Günde 2 litre su tüketti.

-Evinin alt katını salonu haline getirdi.

-Aletli jimnastiğin yanı sıra her gün pilates yapıyor.

OĞLUNA DÜŞKÜNLÜĞÜNÜ PLAKASINA YANSITTI

Tekliflere şimdilik "Hayır" diyen Burak Özçivit oğluna olan düşkünlüğünü 4 aracının plakasına kadar yansıttı. Özçivit plakasının hepsini "KAR" diye değiştirdi.

Doğum kilolarından kurtulan Fahriye Evcen'in özel liste uyguladığı ortaya çıktı

Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Magazin


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