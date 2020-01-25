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Doğum sırasında kalbi duran bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket

Mersin'de, ihbar üzerine gittikleri evde doğum esnasında kalbi duran bebeği yaşama döndüren 112 Acil Sağlık ekibine plaket verildi.

25.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:38Doğum sırasında kalbi duran bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket
'de, ihbar üzerine gittikleri evde doğum esnasında kalbi duran bebeği yaşama döndüren 112 Acil Sağlık ekibine plaket verildi.
Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde, Bayram ve Selda Tunçbilek çiftinin evine 7 Ocak'ta "acil doğum" ihbarı üzerine giden sağlık personeli Tuğba Yıldızçınar, Yavuz Selim Turan ve Muhammet Özen bebeğin ters şekilde geldiğini fark etti.
Doğumun evde gerçekleştirilmesini sağlayan ekip, bebeğin duran kalbinin solunum müdahalesiyle yeniden atmasını sağladı.
Ekibin başarılı müdahalesinden dolayı düzenlenen törende Yıldızçınar, Turan ve Özen, Türk Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanı Ayhan Güngör tarafından plaketle ödüllendirdi.
Törene MHP Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek de katıldı.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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