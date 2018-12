Doğum Sonrası Depresyonlara Dikkat

07 Aralık 2018 Cuma 11:19



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Bolayır, doğum sonrası her iki anneden birinde bunalım, her beş anneden birinde ise depresyon ile karşılaşıldığını belirtti.Sivas Medicana Hastanesi Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Bolayır, doğum sonrası depresyonun doğum yapan her 5 anneden birinde görüldüğünü söyleyerek, "Daha hafif formuyla doğum sonrası bunalım ise kadınların yarısında görülüyor; geçici olmakla beraber, sebepsiz uzun süreli ağlamalar, sinirlilik, enerji kaybı, uyku bozuklukları şeklinde kendini gösterir. Annenin gebelik ve doğum sırasında yaşadığı heyecan ve korkuları izleyen ruhsal çöküntü, doğum sonrası erken dönemde yaşanan sıkıntılar, uykusuzluktan kaynaklanan yorgunluk, annenin bebek bakımı ve vücut görünümü ile ilgili kaygıları gibi birçok faktörün sonucu ortaya çıkar. Bu hastalık genellikle hafiftir. Aile bireylerinin bebek bakımındaki yardımları ve anneye gösterecekleri duygusal destekle genellikle 2 hafta içinde bulgular kaybolur. Ancak bu bulgular 2 hafta sonra geçmemişse, annenin kendisine ve bebeğine olan bakımını engelliyorsa, o zaman doğum sonrası depresyon yönünden bir psikiyatrik destek gereklidir" dedi."Anne kayıplarının en önemli nedeni, doğum sonrası depresyon"Bolayır, doğum sonrası 40. gün ve 1. yıl arası anne kayıplarının en önemli sebebinin yaşanan psikolojik sorunlar olduğunu belirtip, "Annenin önceki lohusalıklarında depresyon yaşaması sonraki doğumlarında da depresyon riskini yüzde 70'e kadar çıkartır. Doğum sonrası 40. gün ve 1. yıl arası anne kayıpların en önemli sebebi yaşanan psikolojik sorunlardır. Burada ailenin anneye bebek bakımı ve ihtiyaç duyduğu duygusal destek açısından uyanık olması ve bulgularının devam etmesi ve ağırlaşması durumunda da profesyonel bir destek almak konusunda hiç tereddüt etmemeleri gereklidir" şeklinde konuştu. - SİVAS