Doğum Sonrası Enfeksiyondan Ölüme Soruşturma İzni Çıkmadı (2)

30 Kasım 2018 Cuma 15:56



30 Kasım 2018 Cuma 15:56

KAYMAKAM: EKSİK YA DA YANLIŞ KARAR VERİLMİŞ OLABİLİRTorbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, soruşturma açılmasına izin verilmeyen Ayfer Sırma dosyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaymakam Otcu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Henüz aile şikayetçi olmadan biz konuyla ilgili araştırmaların yapılmasını istemiştik. Bilirkişi gerekli inceleme ve tespitleri yaptı. Soruşturmayı yürüten bilirkişinin kanaatine göre hareket ettik. 'Bu, kesin bir karar' diye bir şey yok. Aile gerekli itirazları yapabilir ki ben de bundan yanayım. Eksik ya da yanlış karar verilmiş de olabilir" dedi.İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir),