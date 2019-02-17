Doğum sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden kadın son yolcuğuna uğurlandı
SAKARYA - Sakarya Valiliği
'nde görev yapan ve doğumdan sonra kanamasının artmasıyla fenalaşarak hayatını kaybeden Burcu İri dualarla son yolculuğa uğurlandı. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Valiliği'nde görev yapan Burcu İri (31), önceki gün Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde adını Ali verdikleri bir bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası Yeni Doğan Ünitesi'ne alınan Burcu İri, doğumdan yaklaşık 5 saat sonra kanamasının artmasıyla fenalaştı. Doktorlar tarafından hemen ameliyata alınan İri, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden Burcu İri için Adapazarı
ilçesi Yağcılar
Mahallesi Hidayet Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Gerçekleşen cenaze namazına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli
, valilik personelleri ile çok sayıda seveni katıldı. Genç
kadının cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Güneşler
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sakarya Valiliği,Sakarya
Kaynak: İHA