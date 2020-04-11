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Doğum sonrası taburcu olan kadını belediye ekipleri evine götürdü

Doğum sonrası taburcu olan kadını belediye ekipleri evine götürdü Yasak nedeni ile çıkamadı, belediye ekipleri yardımına koştu İstanbul Zeytinburnu'nda yeni doğum yapan ve taburcu olan bir kadın sokağa çıkma yasağının ilk gününde evine gitmek isteyince yardımına Zeytinburnu Belediyesi...

11.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:22
Doğum sonrası taburcu olan kadını belediye ekipleri evine götürdü
Yasak nedeni ile çıkamadı, belediye ekipleri yardımına koştu
İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu 'nda yeni doğum yapan ve taburcu olan bir kadın sokağa çıkma yasağının ilk gününde evine gitmek isteyince yardımına Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri yetişti. Zabıta ekipleri tarafından alınan kadın başka bir ilçede bulunan evine götürüldü.
İstanbullular 48 saat süreyle getirilen sokağa çıkma yasağına gece saatlerinden itibaren uymaya başladı. Yasak nedeni ile başta İstanbul'un tarihi mekanları ve meydanları olmak üzere boş kaldı. Sokaklar ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Zeytinburnu ilçesinde ise yeni doğum yapan ve hastaneden taburcu olan bir kadın ise sokağa çıkma yasağı nedeni ile evine gitmekte zorlanınca devreye Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri girdi. Belediye ekipleri tarafından alınan kadın Fatih ilçesinde bulunan evine kadar götürülerek bırakıldı. Kadın yapılan hizmetten ötürü belediye ekiplerine teşekkür etti. Doğum sonrası taburcu olan kadını belediye ekipleri evine götürdü

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytinburnu, İstanbul, Zabıta, Yerel
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