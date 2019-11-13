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Doğum uzmanı doktor intihar etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir özel hastanede doğum uzmanı olarak görev yapan doktor, evinde ilaç içerek yaşamına son verdi.

13.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:18Doğum uzmanı doktor intihar etti
'nin ilçesinde bir özel hastanede doğum uzmanı olarak görev yapan doktor, evinde ilaç içerek yaşamına son verdi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde bulunan bir özel hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı Op. Dr. Emine Özdemir (52), ilaç içerek intihar etti. Olayla ilgili yapılan ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 1 çocuk annesi Emine Özdemir'in ailevi sorunlar nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü. Özdemir'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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