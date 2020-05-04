Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Doğum yapamayan ineğin imdadına veteriner hekim yetişti

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ineğin doğumunu gerçekleştiremeyen çiftçinin imdadına veteriner hekim yetişti.

Doğum yapamayan ineğin imdadına veteriner hekim yetişti
04.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:04
Şırnak'ın Uludere ilçesinde ineğin doğumunu gerçekleştiremeyen çiftçinin imdadına veteriner hekim yetişti.

Uludere'de gece saatlerinde sancısı başlayan ineğin doğumu gerçekleşmeyince inek sahibi Zülfo Aykut çareyi Uludere Tarım ve Orman Müdürü aynı zamanda Veteriner Hekim olan Murat İnan'ı aramakta buldu.

Aykut, vetiriner hekimi arayıp, geceden başlayan doğumun sabahın erken saatlerinde de gerçekleşmediğini hem buzağının hem de ineğinin ölmesinden korktuğunu ifade etti. Veteriner hekim İnan, buzağının kafasının içeride ters döndüğünü nefessiz kaldığını, zor bir müdahale sonucu buzağının kafası içeride suni teneffüs ile düzeltilerek çıkarıldığını belirterek yavru ve annenin sağ olarak doğumun gerçekleştirildiğini kaydetti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Uludere, Şırnak, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş’ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Manken Simge Tertemiz’in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haberler
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Evden kovulduğunu iddia eden 91’lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var Haberler
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Haberler
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Güzel haberler geliyor! Sivas’ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Nevşehir’de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi Haberler
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Haberler››Güncel››Doğum yapamayan ineğin imdadına veteriner hekim yetişti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:52: Brezilyalı belediye başkanından Greta Thunberg'e yardım çağrısı - Haber 17:52: KONYA Mevlana'nın Konya'ya göçünün 792 yılı törenlerine koronavirüs düzenlemesi - Haber 17:52: ANTALYA-Kaçırdığı bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba Kendimi kaybettim - Haber 17:52: Manisa'da karantinanın ardından geriye duygulandıran mektuplar kaldı - Haber 17:52: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı - Haber 17:47: Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı - Haber 16:24: Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada - Haberler 15:56: Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu - Haberler 15:13: Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var - Haberler