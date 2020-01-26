Doğum yapan anne o anlarda depreme yakalandı

Elazığ ve Malatya'yı vuran 6,8 büyüklüğündeki deprem ardından birçok hikaye de bıraktı. Bu kez mucize hikayesi bir doğum sırasında yaşandı. Elazığ'da bir kadın doğum yaparken depreme yakalandı.

SOĞUKKANLI DAVRANDILAR

NTV'nin haberine göre, Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Sağlık çalışanlarının ise o anları kameraya alması ve soğukkanlılığı dikkat çekti.

Görüntülerde Elazığ'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında soğukkanlılıkla yeni doğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor.

35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 20.00 sıralarında yaptığı açıklamada, 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 14'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 599 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı, 45'e yükseldi. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu. 1607 vatandaş ise depremden sonra hastanelere başvurdu" denildi. AFAD açıklaması sonrası dört cansız bedene daha ulaşıldı ve can kaybı 35'e yükseldi.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Önceki gün merkez Sivrice İlçesi'ne bağlı 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası Elazığ'da bazı bölgerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler 24 saat aralıksız gece eksi 8 dereceleri bulan havada çalışmalarına hız kesmeden sürüyor.