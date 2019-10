Doğum yapan eşini bıçaklayan sanığa "ağır ceza" istemi

Gaziantep'te doğum yaptıktan sonra boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından hastanede bıçaklanan üç çocuk annesi kadının avukatı Mehmet Cihan Mercimek, hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açılan sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanması talebiyle mahkemeye dilekçe sundu.

Güldane Yırtıcı'nın avukatı Mehmet Cihan Mercimek, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, olayın sadece basit bir "kasten yaralama" davası olmadığını, sanığın asıl amacının eşini öldürmek olduğunu savunarak, kadının yakınlarının müdahalesiyle yaralı kurtulduğunu belirtip bu nedenle sanığın "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasını talep etti.

Mercimek, yaptığı açıklamada, sanığın eşinin çocuğunu görmesi için yaptığı davete yanında ekmek bıçağıyla hastaneye geldiğini belirterek, "Kendisi farklı planlara bürünerek, ekmek bıçağıyla hastaneye gelmiş. Defalarca bıçak darbesiyle, kolundan, başından, yüzünden yaralanmasına neden olmuş. Eşi diğer insanların araya girmesiyle ölümün kıyısından dönmüştür. Günümüzde bu denli kadına şiddet olaylarına şahit olurken, kadına şiddet bu seviyede yüksekken, böyle bir olayın sadece basit bir yaralama olarak değerlendirilmesini ve asliye ceza mahkemesinde görülmesini kesinlikle kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mercimek, kadına karşı şiddette en yüksek perdeden tavır gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

"O insanın ağır cezada yargılanmasını istiyorum"

Müşteki Güldane Yırtıcı da olay nedeniyle her gününün korkuyla geçtiğini söyledi.

Yaşadıklarını unutamadıklarını ifade eden Yırtıcı, "O gün doğumum gerçekleşti, bebeğimi kucağıma almıştım. Babası da görsün diye çağırdık. O günün akşamında o insan gelip beni öldürmeye çalıştı. O gün orada ablam olmasaydı şu an ben yaşamıyordum, çocuklarım annesiz kalacaktı. Şiddet gördüğüm bir insana boşanma davası açtığım için şu an bu durumlardayım." dedi.

Tutuklu eşi hakkında 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar cezalandırılması istemiyle dava açıldığını anımsatan Yırtıcı, şöyle devam etti:

"O insan eğer çıkarsa gelip aynı şekilde işini tamamlayacak. Benim 3 çocuğum annesiz kalacak. Onlara bu acıyı yaşatmak istemiyorum. Onların aynı stresi yaşamalarını istemiyorum. Hastaneden çıktığım gün bile yüzümdeki, kolumdaki sargıları gördüklerinde o psikolojiyi hala atlatamamışken, tekrar o acıyı yaşamalarını istemiyorum. Benim tek isteğim var. O insanın ağır cezada yargılanmasını ve cezasını alması istiyorum."

Yırtıcı, olayın şokunu halen atlamadığını yineleyerek, "Sırf şiddet gördüğüm için, boşanma davası açtığım için bu insan beni öldürmeye kalktı. O gün orada ablam olmasaydı, şu an durumum daha vahimdi ve belki de bir ölüm haberi daha almıştınız. Çıktığı takdirde bu insan yarım bıraktığı işi tamamlayacak, çocuklarım annesiz kalacak." diye konuştu.

Her hastaneye gidişinde olayın aklına geldiğini ifade eden Yırtıcı, "Bir kadın olarak bu korkuyla yaşamak istemiyorum. 3 çocuğumla iyi bir şekilde yaşamak istiyorum, o insanın korkusuyla değil, ölüm korkusuyla değil. Öldürülme korkusuyla yaşamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Olay

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 24 Ağustos'ta erkek bebek dünyaya getiren Güldane Yırtıcı, eşinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmıştı. Hastane görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edilen Ahmet Yırtıcı, tutuklanmıştı.

Ahmet Yırtıcı hakkında "eşi kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek 11. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Kaynak: AA