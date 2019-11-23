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Doğum yapan Hazal Kaya hastane çıkışı görüntülendi

Oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışı görüntülenen Kaya, apar topar arabaya bindi.

23.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:53

4 yıllık ilişkilerini bu yılın başında nikah masasına taşıyan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, geçtiğimiz günlerde oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Çiçeği burnunda anne Kaya, hastaneden taburcu oldu.

DOĞUM SONRASI MERAK EDİLİYORDU

Ali Atay, sosyal medya hesabından "Fiko dünyaya geldi. Hoş geldin Fikret Ali" mesajıyla oğlunun doğduğu müjdesini hayranlarına vermişti. Hamileliği boyunca basının ilgi odağı olan oyuncu Hazal Kaya, doğum sonrası hayranları tarafından çok merak ediliyordu.

DOĞUMDA ÇEKİLEN FOTOĞRAF İLGİ GÖRDÜ

İstanbul Fulya'da bir özel hastaneyi tercih eden Hazal Kaya ve Ali Atay'ın bebekleri Fikret Ali, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Doğumda eşi Hazal Kaya'yı yalnız bırakmayan Ali Atay'ın eşini alnından öptüğü anda çekilmiş fotoğrafı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİ

Doğum sonrası merak edilen Hazal Kaya, hastaneden yeni doğan bebeği ve eşi Ali Atay'la ayrılırken görüntülendi. Ali Atay'ın yardımıyla kapıya kadar yanaşan araca binen Hazal Kaya'nın bitkin hali dikkat çekti. Görüntü vermemek için çok uğraşan çift kameraların objektifinden kaçamadı.

Doğum yapan Hazal Kaya hastane çıkışı görüntülendi

Hazal Kaya, Ali Atay, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
NEMESIS:Karı bitmiş la
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ADINIZI YAZIN:hamile fotoları iyi doğum yapınca şaftı kaymış
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KAYSERİLİ ORHAN:gergin gergin tavırlar. basın gelmiş çekiyor. hayırlı bir şey olmuş, çocuğunuz olmuş. bi gülün gülümseyin. ama nerde? suratsızlar!
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