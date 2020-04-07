Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Doğum yapan kadın mahsur kaldı, 110 AKS ekipleri kurtardı

Doğum yapan kadın mahsur kaldı, 110 AKS ekipleri kurtardıİZMİR'in Konak ilçesinde, yalnız yaşadığı evde mahsur kalarak doğum yapan Bahriye Yılmaz Savaş (36), 110 AKS ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

07.04.2020 04:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 04:01
Doğum yapan kadın mahsur kaldı, 110 AKS ekipleri kurtardı
İZMİR'in Konak ilçesinde, yalnız yaşadığı evde mahsur kalarak doğum yapan Bahriye Yılmaz Savaş (36), 110 AKS ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. 3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getiren Savaş, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Etiler Mahallesi 1281 sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşinin cezaevinde olduğu ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen Bahriye Yılmaz Savaş'ın doğum sancıları başladı.Talihsiz kadın komşularından yardım istedi, fakat kapının kilitli olması üzerine evde mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 110 AKS, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen 110 AKS ekipleri, yaptıkları müdahaleler ile Savaş'ın kapısını açmayı başardı.3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenilen Savaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çocuğu ile birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Savaş'ın ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Doğum yapan kadın mahsur kaldı, 110 AKS ekipleri kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Konak, Güncel

Haberin Videosu :

Doğum yapan kadın mahsur kaldı, 110 AKS ekipleri kurtardı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Doğum yapan kadın mahsur kaldı, 110 AKS ekipleri kurtardı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Irak kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Haberler
Irak kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump’a hakaret etti Haberler
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump'a hakaret etti
CHP ilçe yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
CHP ilçe yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada? Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı
Bakan Soylu’dan medyaya övgü dolu sözler Haberler
Bakan Soylu'dan medyaya övgü dolu sözler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:16: Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou'nun cezası ev hapsine çevrildi - Haber 04:12: Esenyurt'ta mobilya fabrikasında yangın - Haber 04:10: ESENYURT'TA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN - Haber 04:06: ESENYURT'TA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN (2) - Haber 04:04: İzmir'de evinde yalnızken doğum sancıları başlayan kadının yardımına sağlık ekipleri yetişti - Haber 00:58: Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? - Haber 00:47: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti - Haber 00:31: CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 00:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 00:01: Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada - Haber 12:41: Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi - Ekonomi 09:16: Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler