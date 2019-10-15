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Doğum yapan karısını hastanede bıçaklayan kocaya dava

Gaziantep'te, boşanma aşamasındaki eşini doğumdan sonra hastane odasında bıçaklayan şüpheli hakkında "eşi kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

15.10.2019 16:30Doğum yapan karısını hastanede bıçaklayan kocaya dava
Gaziantep'te, boşanma aşamasındaki eşini doğumdan sonra hastane odasında bıçaklayan şüpheli hakkında "eşi kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, yaklaşık 2 ay önce, doğum yapan Güldane Yırtıcı'nın hastane odasında boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Yırtıcı tarafından bıçaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
Tutuklu şüpheli Ahmet Yırtıcı hakkında "eşi kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, 11. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, ifadelerine yer verilen Güldane Yırtıcı, şiddet gördüğü için boşanma davası açtığını, bu süreçte doğum yaptığını, kendisini görmeye gelen eşinin, "Bir hiç yüzünden yuvamızı yıkıyorsun" diyerek, belinden çıkardığı bıçakla kendisine saldırdığını anlattı.
Sanık Ahmet Yırtıcı da iddianamedeki ifadesinde, ekmek bıçağı ile eşini yaraladığını ancak amacının öldürmek olmadığını savundu.
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 24 Ağustos'ta erkek bebek dünyaya getiren Güldane Yırtıcı (28), eşinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmıştı. Hastane görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edilen Ahmet Yırtıcı, tutuklanmıştı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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