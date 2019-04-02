Doğuma Geri Sayım Kala Hamile Yogası İle Rahatla

Beden ve ruh sağlığını kuvvetlendirerek, doğuma harika bir şekilde hazırlamanızı sağlayan hamile yogası ile kolay doğum semineri, Hamile, Anne ve Bebek Yogası Eğitmeni Zeynep Gözübüyük eşliğinde Sports International'da gerçekleşti.

Bu zamana kadar 10 bine yakın hamile ile çalıştığını sözlerine ekleyerek eğitime başlayan Hamile, Anne ve Bebek Yogası Eğitmeni Zeynep Gözübüyük " Hem hamilelik sürecini rahat geçirmeleri hem de doğum sürecini kolay atlatmaları açısından bu dönem hamilelerimiz için büyük önem taşıyor. Hamilelik sürecinde beden değişiyor ve ağrılar fazla olabiliyor. Ağrısız bir hamilelik geçirmek, kendini iyi hissetmek, bebeğimizle bağ kurabilmek ve biraz da kendimizle baş başa kaldığımız dakikaları yakalayabilmek için yoga eğitimleri çok önemli.Doktor kontrolünü düzenli yaptıran ve 12 haftayı geçiren bütün anne adaylarımızı hamile yogası ve kolay doğum seminerine davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğru nefes ile yogaya adım

Eğitim sürecinin nasıl şekillendiğini de anne adayları ile paylaşan Gözübüyük sözlerine şöyle devam etti: "Hamileler derse geldiğinde bir 5 dakika öncelikle nefes meditasyonu ile başlıyoruz. Bebeklerimizle baş başa güzel nefesler alıyoruz. Gevşiyoruz biraz. Sonra ısınma hareketleri ile bedeni hazırlıyoruz. Temel hareketlerle hem bu ağrıları ve bedenin hamilelikle yaşadığı değişimi rahat karşılayabilmesi için hareketlerimiz var onları yapıyoruz. Sonrasında çok güzel bir dinlenmemiz var. O da derin gevşeme ismini verdiğimiz bir bölüm. O da yaklaşık 5- 10 dakika sürüyor. Hamileleri bir gevşeme metodu var. Uyutmaya yönelik bir çalışma. Bütün yapılan o egzersizlerin sonucunda hem bedeni gevşeten hem de dinlenme sağlayan bir bölüm. Bu çalışma tabi ki her hamile için çok etkili. Sadece normal doğum düşünen değil sezaryen doğum düşünenler için de çok etkili."

Sports International ile eğitim seminerlerini uygulamaya döktüklerini sözlerine ekleyen Zeynep Gözübüyük "Hamilelik yogasında top ve matın önemi çok büyük. Burada bütün anne adaylarımıza top ve mat sağlayarak bütün egzersiz ve nefesleri burada uygulamalı olarak gösterebiliyorum. İlk defa bunu Sports Internatıonal ile yaptık" dedi. Kurumsal İletişim Yöneticisi Gözde Sargın ise yapılan eğitimlerle hamilelik sürecini desteklediklerini belirtti. Hamilelik sürecinde yapılan egzersizin de önemine dikkat çeken Sargın bu sürecin sağlıklı atlatılması için egzersizin önemini vurguladı.

Kaynak: Bültenler