20.06.2019 15:33
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Doğumda anneleri ölen yavru kedilere süt anne aranıyor

Doğumda anneleri ölen yavru kedilere süt anne aranıyor

OSMANİYE'de bir okul binasının bodrumunda doğum sırasında öldüğü belirlenen anne kedinin dünyaya getirdiği 2 yavru kedi bulundu.


OSMANİYE'de bir okul binasının bodrumunda doğum sırasında öldüğü belirlenen anne kedinin dünyaya getirdiği 2 yavru kedi bulundu. Bakıma alınan yavrulara süt anne aranıyor.
Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Dede Korkut İlkokulu Müdürü Tahsin Şentut, bodrum kattan yavru kedi sesi geldiğini fark etti. Bunun üzerine bodruma inen Şentut, anneleri ölmüş 2 yavru ile karşılaştı. Hemen Hayvan Hakları Federasyonu(HAYTAP) yetkililerini arandı. Okula gelen Veteriner Hekim Ali Laçinbala, yavru kedileri alıp, özel bir kliniğe götürdü.
Muayeneden geçirilen yavru kedilere yeni doğan sütü verildi. Doğum kordonları hala bağlı halde bulunan kediler için süt anne arayışına başlandı.
Veteriner Hekim Ali Laçinbala, iki yavru kedinin yaşama tutunabilmeleri için süt anne arayışına girdiklerini, bu şekilde yaşama tutunmalarını sağlayacaklarını söyledi.

- Osmaniye
Kaynak: DHA
Osmaniye, Anne, Güncel

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