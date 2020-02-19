Doğumsal Kalp Hastalığı 'Zirveye' çıkmaya engel değil

Doğumsal kalp hastalıklarının en zorlu grubunu 'balık kalpli' çocuklar oluşturuyor!& ;











Onlar 3 yaşına kadar 3 büyük kalp ameliyatı geçiriyor! İşte, bu özel çocuklar ve aileleri, ülkemizde ve dünyada önemli bir sorun olan doğumsal kalp hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'nde düzenlenen 'Balık Kalpli Çocuklar' etkinliğinde uzmanlarla bir araya geldi. Doğumsal kalp hastası olarak dünyaya gelen 28 yaşındaki İbrahim Onur Akoğlu'nun hikayesi ise; doğumsal kalp hastalığının zirvelere çıkmaya engel olmadığını kanıtlaması adına dikkat çekiciydi. İşte, ilginç hikayenin ayrıntıları, uzmanların önemli mesajları…













Doğumsal kalp hastalıklarının 200'den fazla çeşidi bulunuyor; en zorlu gruptaki hastalar 'balık kalpli' çocuklar! İşte, bu özel çocuklar ve aileleri, ülkemizde ve dünyada önemli bir sorun olan doğumsal kalp hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası kapsamında Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'nde düzenlenen 'Balık Kalpli Çocuklar' etkinliğinde uzmanlarla bir araya geldi; sıcacık sohbetlerle hem bilgilendi, hem eğlendi, hem de paylaşımlarla moral buldu, güçlendi. Toplantıda konuşan Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erek, bu hastalar için neden 'balık kalp' tanımlaması yaptıklarını şu sözlerle ifade etti: "Onlar, tıpkı balıklarınki gibi kalplerinde sadece bir odacık ve bir karıncıkla dünyaya gözlerini açıyorlar. Normal insan dolaşımından oldukça farklı işleyen ve balıklarınkini taklit eden bir dolaşıma sahipler. Kan, kalpteki tek karıncık tarafından bir seferde tüm vücuda ve akciğerlere pompalanıp kalbin kulakçığına geri dönüyor. Normalde bulunan 2 kulakçık ve 2 karıncık yerine, sadece tek karıncık gelişmiş olduğu için, dolaşımın tamamen normal hale getirilmesi mümkün olmuyor. Balık kalbi (Fontan dolaşımı) yöntemi ile özel bir dolaşım oluşturularak hastaların hayata tutunması sağlanıyor. Fontan dolaşımlı hastaların her biri ayrı bir mucize."



















3 yaşına kadar 3 büyük kalp ameliyatı geçiriyorlar!







Bu çocukların henüz anne karnındayken fetal ekokardiyografi ile teşhis edilmelerinin mümkün olduğunu ve bunun hayati önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Ersin Erek "Çünkü bu hastaların yüzde 90' dan fazlasına doğar doğmaz ilk müdahale ya da girişimin yapılması gerekiyor. Bu çocuklardan bazıları doğduğunda sağlıklı görünse de, saatler veya günler içerisinde hızla durumları bozulabiliyor. Morarma, nefes almada güçlük, sık nefes alma, beslenme güçlüğü ve uykuya eğilim görülebilen hemen müdahale edilmezse bu durum bebeğin kaybı ile sonuçlanabiliyor" diye konuştu. Ameliyatsız yaşam şansı olmayan bu çocukların 3 yaşına kadar 3 büyük kalp ameliyatı geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Ersin Erek, onlara 'yarım kalpli' demek yerine, 'balık kalpli' demenin çok daha moral verici olduğunu vurguladı. Hatta, dünyadaki canlıların belki de en büyük ve en güçlülerinden biri olan köpekbalıklarının da aynı dolaşıma sahip olduklarını örnek göstererek, aynı onlar gibi, dirençli, tuttuğunu koparan ve cesaretli olmalarını istedi. Prof. Dr. Ersin Erek "Balık kalpli çocuklardaki bu üstün direnç, cesaret, ısrarcılık ve hayata bağlılık ileriki yaşamlarında da inanıyorum ki hepsini başarılı, üretken ve mutlu bireyler yapacak. Şüphesiz çok büyük zorluklarla karşılaştılar ve zaman zaman yine problemler çıkabilir ama ülkemizde artık bu hastalığa çare olabiliyoruz" dedi.



















Kalp hastası doğdu, çocuk kardiyoloğu oldu!







Toplantıya; hem doğuştan kalp hastası hem de Çocuk Kardiyoloğu olarak katılan Prof. Dr. Ender Ödemiş "Benim gibi doğuştan kalp hastası olup, hayata tutunup daha sonra üretken, verimli, ülkeye, millete, dünyaya, kendi gibi olanlara yaşadıkları güzelliğin karşılığını verebilmeye çalışan grupla karşı karşıyayım. Hepinizi çok iyi anlıyorum ve birlikte uzun, sağlıklı, çok daha güzel yıllarımız olacağına inanıyorum" sözleriyle balık kalpli çocuklar ve ailelerine güç ve moral verdi.



































