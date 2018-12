12 Aralık 2018 Çarşamba 21:06



Türk dünyasının ünlü yazarlarından Cengiz Aytmatov , doğumunun 90. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB ) ve Kültür AŞ destekleriyle düzenlenen "Doğumunun 90. yılında Cengiz Aytmatov Anma Programı", Topkapı'daki Türk Dünyası Kültür Mahallesi 'nde gerçekleştirildi.Programın açılış konuşmasını yapan Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Kırgız yazarın çok önemli eserlere imza attığına işaret ederek, Türkiye 'deki her kitapçıda da hemen hemen bir eserinin yer aldığını söyledi.Kaptaner, Aytmatov'un kendi toplumunun geleneklerini ve değerlerini, eserlerine taşıdığının altını çizerek, şöyle devam etti:"Eserlerinde, içinden çıktığı toplumun sosyal yapısını, ahlakını, kültürel değerlerini her zaman uygulamıştır. Fakat kendi köklerinden beslendiği halde onun eserleri tercüme edilerek, 160 dilde tüm dünyaya yayılıyor. 'Bozkırın Ulu Çınarı' diye hakikaten kendisi için güzel bir benzetme yapmışlar. Ulu çınar ağaçları da yüzyıllarca dallarını çok geniş bir alana yayar. Rahmetli Aytmatov da eserindeki mesajını tüm dünyaya duyurmayı başarmış.""Kitapları 170 ülkedeki okullarda anlatılıyor"Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov da programa destek veren herkese teşekkür ederek, "Sadece Kırgızların değil, tüm Türk dünyasının ortak değeri olan Cengiz Aytmatov'un şöyle bir ifadesi vardır, 'insan her şeyi anlatamaz. Zaten kelimeler de anlatmaya yetmez.' Biz de Aytmatov gibi değerli bir şahsiyeti ne kadar anlatmaya çalışsak, yeterli olmaz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Sopokov, Aytmatov'un çok insancıl bir karakterde olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:"İnsanları çok severdi ve bu sevgisini, bilgisiyle bir araya getirerek romanlarına yansıttı. Yazdığı kitaplar şu anda 170 ülkedeki okullarda öğrencilere anlatılıyor, kendisi örnek bir şahsiyet olarak gösteriliyor. Yazarlığının yanında çok önemli bir devlet adamı aynı zamanda. Diplomat olarak çalışmış, ülkesine siyasi olarak da hizmet etmiş bir insan."Türk Konseyi Kırgızistan Temsilcisi Yıldız Uzakova da konuşmasında Cengiz Aytmatov'un diplomat tarafını ele alarak, "Bence en önemli yönü bir diplomat olarak tüm dünyaya barış, sevgi ve saygı mesajlarını empoze etmiştir." dedi.Uzakova, Aytmatov'un edebiyat alanı dışında siyasi, küresel, çevresel ve kentsel konulara da ehemmiyet verdiğini bu anlamda da iyi bir diplomat olduğunu kaydetti.Etkinlikte ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Shrubu Kayhan "Aymatov'un Kitaplarının İnsanlar Üzerindeki Etkisi" başlıklı bir konuşma yaptı.Ünlü yazarın hayatını anlatan kısa bir belgeselin de gösterildiği etkinlik sonunda "Bozkırın Ulu Çınarı Aytmatov" adlı resim sergisi açıldı.