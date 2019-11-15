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Doğurduğu bebeği sokağa bırakan kadın tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, doğurduğu bebeği sokağa bırakarak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

15.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 15.11.2019 20:50
'nın ilçesinde, doğurduğu bebeği sokağa bırakarak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Yiğitler Mahallesi'ndeki bir arsada bulunan yeni doğmuş bebek cesediyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zehra Yüksel (38), İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kadının ifadesinde, eşinden boşandıktan sonra 2 çocuğuyla birlikte yaşadığını, evlilik dışı ilişkiden hamile kaldığını, bebeği doğurmak istemediğini ve internette doğum videoları izleyerek tuvalette kendi başına doğurduğu bebeğin göbek kordonunu da kendisinin kestiğini, ancak bebeğin yaşamadığını iddia ettiği öğrenildi.
Öte yandan, bebeğin kesin ölüm nedeninin İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacağı ifade edildi.
Yiğitler Mahallesi'nde dün vatandaşların arsada poşete sarılı bebek cesedi buldukları ihbarının ardından kanama şikayetiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran Zehra Yüksel'in durumundan şüphelenilmiş ve gözaltına alınmıştı.
Doğurduğu bebeği sokağa bırakan kadın tutuklandı

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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