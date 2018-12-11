Doğuş Balbay, Doğacak Çocuğunun Cinsiyetini Eşinin Sürprizi ile Öğrendi

Anadolu Efes'in Bahçeşehir Koleji'ni 81-87 mağlup ettiği mücadelenin ardından milli oyuncu Doğuş Balbay'a eşinden büyük sürpriz geldi. Erica Balbay, maç sonunda getirdiği balon ile doğacak çocuklarının cinsiyetini açıkladı. Anadolu Efes kulübü bu anları sosyal medyadan paylaştı. Video, basketbol severler tarafından büyük ilgi gördü.

"ERKEK ÇOCUĞU BEKLİYORUZ"

Maç sonunda konuşan Doğuş Balbay, "Maç sonunda eşim bana bir sürpriz yaptı. Kendisi hamileydi ve doktor kontrolünde cinsiyeti öğrenmiş. Maç sonunda da elinde balonla gelince benim için bir sürpriz oldu. Bir erkek çocuğu bekliyoruz. Umarım sağlıklı bir şekilde doğumu da gerçekleşir." dedi.