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Doğuş'dan darbe

Şarkıcı Doğuş, genel koordinatörlüğünü Özkan Yılmaz'ın üstlendiği 'Darbe' isimli iki versiyondan oluşan yeni şarkısını hayranlarının beğenisine sundu.

14.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:41Doğuş'dan darbe



Şarkıcı , genel koordinatörlüğünü C.Özkan Yılmaz'ın üstlendiği 'Darbe' isimli iki versiyondan oluşan yeni şarkısını hayranlarının beğenisine sundu. Doğuş,yoğun geçen stüdyo çalışmalarının ardından 'Darbe' isimli şarkısının hareketli versiyonunu Almanya'da kliplendirdi. Tüm dijital platformlardan yayınlanan şarkı kısa sürede büyük ilgi gördü. Şarkısının gördüğü büyük ilgiden mutluluk duyduğunu söyleyen Doğuş, "Hayranlarım beni ve şarkılarımı özlemiş. Daha bir çok şarkı ile sürprizlerim devam edecek. Bir darbe etkisi yarattık." dedi.& ;






Özkan Yılmaz, Doğuş, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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