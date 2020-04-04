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Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek

Koronavirüs sonrası başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Doğuş Grubu'ndan geldi. Şirket, kampanyaya 15 milyon TL bağışta bulundu.

04.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:19

Doğuş Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL katkı sağladı. Şirketten yapılan açıklamada, Doğuş Grubu'nun Türkiye'nin bu süreci en az zarar ile atlatabilmesi için çalıştığı vurgulanarak birlik ve dayanışmanın önemine işaret edildi.

Açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası'na Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv, Doğuş-Yüce Oto ortaklığı/ Skoda , Doğuş İnşaat, Doğuş Yayın Grubu, Doğuş Turizm, n11.com ve TÜVTÜRK başta olmak üzere tüm Doğuş Grubu ailesi olarak 15 milyon TL katkı sağlıyoruz" ifadesine yer verildi.

TÜVTÜRK'TEN 500 BİN MASKE BAĞIŞI

TÜVTÜRK şirketinin 500 bin maske bağışında bulunduğu belirtilen açıklamada, Grand Hyatt ve Soho House otellerinin de tam kapasite ile süresiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edilmesi gibi destek çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi. Doğuş Grubu’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na 15 milyon TL destek

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Doğuş Grubu, Skoda, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek - Ekonomi

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