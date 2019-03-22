Doğuş Otomotiv'den Üniversite Öğrencilerine Mentorlük Programı

"İş'te Eşitlik" kapsamında kadınların iş hayatında eşit haklarla ve daha fazla yer alması amacıyla çalışmalarına devam eden Doğuş Otomotiv, yeni bir çalışmaya daha imza atıyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından kurulan İş'te Eşitlik Platformu'nun öncü üyeleri arasında yer alan Doğuş Otomotiv, kadın istihdamının artırılması ve kadınlara iş ortamında fırsat eşitliği yaratılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim kurulu üyelerinin yüzde 50'si ve çalışanların yüzde 33'ü kadın olan Doğuş Otomotiv, yönetici olan kadın çalışanlarını kariyer hedeflerine taşıyacak kimliklerini geliştirmek için 1,5 sene süren koçluk ve mentorluk programına dâhil ediyor.

Bu programın devamı niteliğinde 2018 yılında başlatılan yeni proje ile Doğuş Otomotiv'in kadın yöneticileri Türk Eğitim Vakfı (TEV)'nın bursiyeri olan kız öğrencilerin iş hayatını yakından tanıyarak, kariyer sahibi güçlü bir birey olma yolunda gelişim göstermelerini sağlamak için farkındalıklarının gelişmesinde mentorlük yapıyorlar. TEV bursiyeri öğrenciler ayrıca potansiyellerini keşfetmek ve kendilerine olan güvenlerini artırmak üzere hazırlanan bir eğitime de katılıyor. Bu programa şimdiye kadar dâhil olan 150'den fazla kadın içinde ilk aşamada gönüllü olan 11 kadın yönetici, eşleşmiş olduğu kız öğrenciler ile sık sık bir araya gelerek iş ve hayat tecrübelerini öğrencilere aktarma fırsatı yakalıyorlar.

TEV ile birlikte eğitim ve mentorlük programını hayata geçiren Doğuş Otomotiv, programa dâhil olan kız öğrencileri 7- 8 Mart tarihlerinde, Şekerpınar'da bulunan genel merkezinde ağırladı. İnsan Kaynakları, satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler birimlerinin yöneticileriyle bir araya gelen öğrenciler, şirketi tanımanın yanı sıra iş hayatı ve kariyer gelişimleri konusunda yöneticilerden faydalı bilgiler aldılar.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de birlikte geçirme fırsatı yakalayan öğrenciler, Ayşe Arman'ın sunumu ve tüm Doğuş Otomotiv çalışanlarının katıldığı "Sakajewa ile İyilik Söyleşisi"ne katıldılar ve TEV hikâyelerini çalışanlar ile paylaştılar.

Doğuş Otomotiv "İş'te Eşitlik" kapsamında daha çok kadın iş hayatında yer alsın diye çalışmalarına devam etmektedir.

Kaynak: Bültenler