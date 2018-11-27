Döğüşören'i Rahatlatan Çalışma

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde hayata geçirdiği menfez çalışmaları ile vatandaşların yıllardır yaşadıkları sıkıntılara son veriyor. Bu kapsamda, Köprübaşı'nın Döğüşören Mahallesi'nde 8 adet menfezin montajı yapıldı. Yapılan çalışma ile hem vatandaşın can ve mal güvenliği sağlandı hem de yol geçişinde sıkıntı yaratan duruma son verildi. Hayata geçirilen çalışma sonrasında mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

"BÜYÜKŞEHİR VE MASKİ BİR DEDİĞİMİZİ İKİ ETMİYOR"

Mahalle Muhtarı Ahmet Eroğlu, "Yaşanan su taşkınlarına son veren çalışma ile tarım arazilerimize ulaşmakta artık sıkıntı çekmiyoruz. Traktörlerle dahi yolu geçemiyorduk. Büyükşehir ve MASKİ bir dediğimizi iki etmiyor. Cengiz Başkan'dan, Yaşar Bey'den ve ilçemizdeki temsilcilerinden Allah razı olsun. Allah O'nu başımızdan eksik etmesin. Kendisini yine başımızda görmek istiyoruz" dedi.