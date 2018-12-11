Doğuştan Engelli Çocuğun Ailesi Yardım Bekliyor

11 Aralık 2018 Salı 14:32



11 Aralık 2018 Salı 14:32

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Ormanlı köyünde yaşayan Ölmez ailesi, 5'inci çocuklarının engelli doğmasının ardından bütün imkanlarını tüketmesi nedeniyle yardım bekliyor.Çukurca ilçesine bağlı Ormanlı köyünde ikamet eden Ölmez ailesinin dramı yürekleri burkuyor. 5 kişilik Ölmez ailenin en son çocuğu engelli dünyaya gelince aile çocuğunun sağlığına kavuşması için varını yoğunu harcadı. 3 çocuğunu yatılı okullarda okutan Ölmez ailesi, doğuştan belinde ve ellerinde engel olan 3 yaşındaki Erdem Efe'nin sağlığına kavuşması için tüm imkanları seferber ettiklerini ancak imkanları kısıtlı olduğu için çocuklarının sağlığına kavuşmadığını söyledi. Aile köylerinde ev yapacak paraları olmadığı için daha önce ahır olan bir göz odayı eve çevirerek burada yaşama tutunmaya çalışıyor.Bir ay önce eşinin güvenlik korucusu olduğunu söyleyen anne Ayfer Ölmez, yardım beklediklerini söyledi. Anne Ölmez, "20 yıldır evliyim 5 çocuğum var, bunlardan ikisi burada geri kalan 3 çocuğum yatılı bölge okulunda okuyor. Bize destek çıksınlar. Çocuğumuzu doktora götürecek imkanımız kalmadı. Çocuğum hasta, doğuştan engelli. Çocuğumuzu tedavi etmek için yardım bekliyoruz. Çocuğum her gün hasta, her gün havale geçiriyor. Devletimizden yardım bekliyorum. Ne olur sesimi duyun eşim bir ay önce güvenlik korucusu oldu. Maaş yetmiyor. Engelli maaşı 400 lira geliyor o da sadece çocuk bezine yetmiyor. Şimdiden Allah herkesten razı olsun" dedi.Baba İdris Ölmez, çaresizce 5 çocuğu ile beraber bu tek odalı evde yaşama tutunduklarını söyledi. Ölmez, "Penceresi dahi olmayan harabe içindeki ahırda yaşamak zorunda kaldık. Çocuğumuz doğuştan özürlü. Şimdiye kadar elimizde avucumuzda ne varsa harcadık. İmkanlarımız sınırlı olduğu için çocuğumuz düzelmedi. Çocuğumuz konuşamıyor, sırtında ve ellerinde sorunlar var. Sırt üstü yatamıyor. Çocuğumuzun sağlığına kavuşması için yardım bekliyoruz" diye konuştu. - HAKKARİ