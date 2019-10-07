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Doğuştan kanser Yusuf, yaşam mücadelesini kaybetti

Adıyaman'da, doğuştan ilik kanseri olan 3 yaşındaki Yusuf Mirza Özilik, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

07.10.2019 12:15Doğuştan kanser Yusuf, yaşam mücadelesini kaybetti
Adıyaman'da, doğuştan ilik kanseri olan 3 yaşındaki Yusuf Mirza Özilik, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Adıyaman'da, ilik kanseri dolayısıyla yaklaşık 2 yıldır tedavi gören 3 yaşındaki Yusuf Mirza Özilik, tedavisi için Adıyaman milletvekillerinin girişimleri sonucunda geçtiğimiz haftalarda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Ankara'ya ambulans uçak ile götürüldü. Ankara'da bulunan bir hastanede yaklaşık 15 gün tedavi gören Yusuf Mirza Özilik, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşam savaşını kaybeden Yusuf Mirza Özilik'in cenazesi Ankara'dan Adıyaman'a getirilerek yeni mezarlıkta toprağa verildi. - ADIYAMAN

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adıyaman, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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