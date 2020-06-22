Doğuştan yürüme engelli Şirin'in akülü araç sevinci

Doğuştan yürüme engelli Şirin'in akülü araç sevinciŞIRNAK'ın İdil ilçesinde doğuştan yürüme engelli Şirin Abay (15), sosyal medyada yaptığı paylaşımla akülü sandalye istedi.

22.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:30
Doğuştan yürüme engelli Şirin'in akülü araç sevinci
ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde doğuştan yürüme engelli Şirin Abay (15), sosyal medyada yaptığı paylaşımla akülü sandalye istedi. Abay'ın paylaşımını gören İstanbul'da yaşayan İlknur Herem, akülü sandalye aldı. Sandalyesine kavuşan Şirin'in mutluluğu gözünden okundu.
İdil ilçesi Sırtköy'e bağlı Herbak mezrasında yaşayan ve doğuştan iki bacağı da engelli Şirin Abay'ın sosyal medya üzerinden yaptığı 'akülü araç istiyorum' paylaşımını gören Cemile Soysal, İstanbul'daki çevresinden destek istedi. Yapılan paylaşımlar sonrası İstanbul'da yaşanan İlknur Herem, Soysal ile iletişime geçerek akülü sandalyeyi hediye olarak gönderdi. Cemile Sosyal da teslim aldığı akülü aracı, Herbak mezrasına giderek Abay'a teslim etti.
Babası çobanlık yapan ve 5 kardeşten en büyüğü olan Şirin Abay tek başına dışarı çıkamadığını, annesi ve başkalarının yardımı olmadan ihtiyaçlarını gideremediğini belirterek, akülü sandalyeyi gönderen İlknur Herem'e teşekkür etti. Şirin'in tek hayalinin gerçekleştiğini anlatan annesi Dilber Abay da kızının mutluluğuna ortak oldu.
Akülü aracı Abay ailesine ulaştıran Cemile Soysal ise, "Şirin kızımızın paylaşımını sosyal medyada gördüm. Çok duygulandım. İstanbul'daki arkadaşlarıma ulaştım. Orada yaşayan İlknur Herem'e kızımızın hayalini gerçekleştirdiği için çok teşekkür ederim" dedi. Doğuştan yürüme engelli Şirin’in akülü araç sevinci

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Sırtköy, İdil, Güncel, Haber

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