18.06.2019 16:50
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Doha'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Doha

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Katar'ın başkenti Doha'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Katar'ın başkenti Doha'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Doha'daki Muhammed Bin Abdulvahhab Camisi'nde kılınan namaza çok sayıda Katarlının yanı sıra bu ülkede yaşayan yabancı uyruklu kişiler katıldı. Aynı camide bugün yatsı namazından sonra Mursi için bir kez daha gıyabi cenaze namazı kılınacağı aktarıldı.
Mısır'da 6 yıl önce askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, dün, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına caususluk" olarak bilinen davanın duruşması esnasında hayatını kaybetmişti.
Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.
Kaynak: AA
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