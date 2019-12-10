Haberler » Güncel » Doha'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir milyonuncu yolcuya tören - Haber

Doha'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir milyonuncu yolcuya tören

Katar'ın başkenti Doha'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (İSG) gelen bir milyonuncu yolcu törenle karşılandı.

10.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:06Doha'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir milyonuncu yolcuya tören
'ın başkenti 'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na (İSG) gelen bir milyonuncu yolcu törenle karşılandı.
Doha'dan 5 yıl önce İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçmaya başlayan Katar Havayolları'nın bir milyonuncu yolcusu için özel bir tören yapıldı.
Doha'dan eşiyle birlikte gelen şanslı yolcu İrem Şeker'i, uçak kapısında Katar Havayolları Güney Doğu Avrupa Ülke Müdürü Ferit Aksun ile İSG'nin CEO'su Ersel Göral ellerinde çiçekle karşıladı.
Aksun, Şeker'e, çift kişilik gidiş dönüş Doha-Sabiha Gökçen Havalimanı bileti hediye etti. Şaşkın olduğunu belirten Şeker, "Çok mutluyum, bu sürprizi hazırlayanlara başarılı yıllar dilerim" dedi.
Pastada kesilen törende konuşan Aksun, "Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında uçmamızın beşinci yılında Katar Havayolları'nın ödüllü hizmetlerini tercih eden bir milyonuncu yolcumuzu ağırlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2004 yılında ilk kez uçmaya başladığımız Türkiye'ye ve Türk havacılığına bağlılığımız her geçen gün güçlenerek artıyor. Geldiğimiz noktada İstanbul'dan günde 5 uçuş olmak üzere sezonluk uçuşlarımız ile birlikte Türkiye'nin 7 havalimanından haftada 50'nin üzerinde uçuş gerçekleştiriyoruz." dedi.
İSG CEO'su Ersel Göral, ise şunları söyledi:
"Bugün burada Katar Havayolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hizmet verdiği sadece bir milyonuncu yolcuyu değil aynı zamanda Katar Havayolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2014 yılının Mayıs ayında başlattığı operasyonun beşinci yılını kutluyoruz. Bu bizim için çok değerli. Çünkü Katar Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'full service' dediğimiz, tüm unsurları içinde barındıran Business Class ve Economy Class'ıyla ikram hizmetleri ile yüksek kaliteli hizmet veren havayolları arasında birinci havayolumuz. Sabiha Gökçen'e ilk gelen havayolumuz."
Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yeni terminal binasının temellerini atacaklarını, 2021 yılın ikici yarısına doğru da ikinci terminalin inşaatını bitirmiş olacağını ifade eden Göral, bu vesile ile şanslı hanımefendi İrem Şeker'i bir kez daha tebrik ettiğini dile getirdi.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Katar, Doha, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:02 Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları çekildi - Haber
15:02 Erdoğan: "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. - Haber
15:01 Şehit Yıldırım, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Haber
15:01 Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:57 Melikgazi çalışanlarına hizmet içi eğitim semineri - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
10.12.2019 15:06:18