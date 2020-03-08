Menü
Haberler ›› Güncel ››DOHAD BAŞKANI AGALDAY, TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ SİSMOMETRESİNİN PATENTİ ALINDI - Güncel

DOHAD BAŞKANI AGALDAY, TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ SİSMOMETRESİNİN PATENTİ ALINDI

DOHAD BAŞKANI AGALDAY, TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ SİSMOMETRESİNİN PATENTİ ALINDI.

08.03.2020 11:40
DOHAD BAŞKANI AGALDAY, TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ SİSMOMETRESİNİN PATENTİ ALINDI
DOHAD BAŞKANI AGALDAY, TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ SİSMOMETRESİNİN PATENTİ ALINDI

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü Güncel
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti Güncel
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti