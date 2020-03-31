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DOKA Covid-19 salgını ile mücadele için harekete geçti, çağrıya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millete Sesleniş' konuşmasında Covid-19 ile mücadele kapsamında "Ülkemizdeki tüm kalkınma ajanslarının bu hastalıkla mücadele için yapacakları yenilikçi çalışmalara destek vereceğiz" ifadelerinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları...

31.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:41
DOKA Covid-19 salgını ile mücadele için harekete geçti, çağrıya çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millete Sesleniş' konuşmasında Covid-19 ile mücadele kapsamında "Ülkemizdeki tüm kalkınma ajanslarının bu hastalıkla mücadele için yapacakları yenilikçi çalışmalara destek vereceğiz" ifadelerinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) harekete geçerek proje başvuruları için çağrıya çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, "Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgemizin ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı sağlamak; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla toplam bütçesi 6 milyon TL olan 'COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı'nı başlatmış bulunmaktadır. Program ile COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır" dedi.

Öte yandan kalkınma ajansları aracılığı ile Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı ile salgın riskinin yayılımını en aza indirmede acil çözüm sunan projeler desteklenecek, ajans desteklerine başvurular 2 ay ötelenecek, salgın sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgelerdeki sosyo-ekonomik etkilerin iyileştirilmesine dönük çalışmalara başlanacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Karadeniz, Koronavirüs, Ekonomi
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