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DOKA'dan 20 milyon liralık proje teklif çağrısı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), üç mali destek programına 20 milyon lira hibe sağlayacak.

03.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:54 DOKA'dan 20 milyon liralık proje teklif çağrısı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), üç mali destek programına 20 milyon lira hibe sağlayacak.
DOKA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeşil Yol Güzergahındaki Kültür-Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 2. ETAP" proje teklif çağrısı ilanına çıkıldığı belirtildi.
Bölgenin doğal yapısının ve kaynaklarının korunması, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması ve bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulması amaçlanan programın bütçesinin 5 milyon lira olduğu aktarıldı.
Proje teklif çağrısı ilanına çıkılan "Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı"nın bütçesinin ise 5 milyon lira olduğu ifade edilerek, coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen gelirin arttırılması yoluyla kırsal kalkınmaya ve gelirin tabana yayılmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
"Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı" ilanına da çıkıldığı vurgulanan açıklamada, programın bütçesinin 10 milyon lira olduğuna işaret edildi.
Programda, bölge turizminde sürdürülebilir gelişimin sağlanması, yeni nesil turizm türlerinin yaratıcı yöntemlerle turizme kazandırılması, yerelde turizme yönelik beşeri kapasitenin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir destinasyon yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığına dikkat çekildi.
Proje teklif çağrılarının 27 Mart 2020'de sona ereceği kaydedildi.

Doğu Karadeniz, Ekonomi

Kaynak: AA

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