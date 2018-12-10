Doka'nın 110. Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:38



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:38

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 110. Yönetim Kurulu Toplantısı Rize, Ordu, Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Trabzon illerinin katılımıyla yapıldı.Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında toplanan heyette Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Rize Valisi Kemal Çeber, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Artvin İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Dilberoğlu, Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman yer aldı.Taşbilek, yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, DOKA'nın 110. toplantısının yapıldığını belirterek, "2018 yılı kasım ayı içerisinde ajans yönetim kurulu tarafından illerde 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Yolunda Sanayimizin Geleceği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri' gündemiyle gerçekleştirilen toplantılar neticesinde ortaya çıkan sonuçları, il ve bölge bazında belirlenen sorun ile çözüm önerilerini görüşeceğiz." dedi.Daha sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.