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DOKA'nın 118'inci yönetim kurulu toplantısı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 118'inci Yönetim Kurulu Toplantısı, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.

05.08.2019 18:35 DOKA'nın 118'inci yönetim kurulu toplantısı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 118'inci Yönetim Kurulu Toplantısı, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.
Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu'ndaki toplantının açılışında konuşan DOKA dönem başkanı Taşbilek, bölgenin gelişmesine katkı sağlayacağını düşündükleri "Destinasyon Geliştirme ve Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları Mali Destek Programı"nı görüşeceklerini söyledi.
DOKA yönetim kurulu olarak bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmaları değerlendireceklerini bildiren Taşbilek, şunları söyledi:
"Bununla birlikte ajansımızın işleyişine yönelik hususlar ve değişik konularda görüş alışverişinde bulunacağız. Toplum kalkınmasına, kırsal kalkınmaya yönelik neler yapılabilir? Bunların hepsini değerlendireceğiz. Ajansa üye illerimizin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ortak bir sinerji yaratılarak neler yapılabilir? Değerlendireceğiz. Girişimcilerimiz, kamu-özel sektör nasıl desteklenebilir bunlara yönelik bir çağrı olacak. Bu çağrımızın bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."
Toplantıya, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Artvin İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman katıldı.

Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: AA

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