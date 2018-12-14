Dokap Başkan Vekili Mengi, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

14 Aralık 2018 Cuma 10:54



14 Aralık 2018 Cuma 10:54

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkan Vekili Yusuf Mengi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Mengi, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflar arasında seçilerek oylamaya sunulan eserleri inceledi.Haber" kategorisinde "Direnişe engel yok" başlıklı Ali Jadallah'ın fotoğrafından yana tercihini kullanan Mengi, "yaşam" kategorisinde "Bir avuç arı" başlıklı Yahya Sezgin'in fotoğrafını ve "spor" kategorisinde ise "Ata sporu" başlıklı Ali Atmaca'nın fotoğrafını oyladı.Mengi, tüm fotoğrafların çok değerli olduğunu ancak kendisini etkileyen 3 kareye oy kullandığını aktardı.