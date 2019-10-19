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DOKAP Ordu'da meyve-sebze bahçeleri kuracak

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKAP), Ordu'da ceviz, kivi, çilek bahçe ve seraları kurmak isteyen üreticilere destek verecek.

19.10.2019 13:20DOKAP Ordu'da meyve-sebze bahçeleri kuracak
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKAP), Ordu'da ceviz, kivi, çilek bahçe ve seraları kurmak isteyen üreticilere destek verecek.

DOKAP, Ordu'nun kırsal kesimde yaşayan çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve sosyoekonomik şartlarına katkıda bulunmak amacıyla tarım ürünlerine yönelik destek verecek. Hazırlanan proje kapsamında orta ve yüksek kesimdeki ilçelerde 200 dekar ceviz bahçesi kurulacak.

Sahil ilçelerde ise 100 dekar kivi, 50 dekar çilek bahçesi ve 7 adette 500 metrekarelik çilek serası kurulacak. Başvuru yapan üreticilere bu imkanların yüzde 80'i hibe olarak gerçekleştirilecek.

Başvuruların DOKAP idaresine yapılması gerektiği belirtildi. - ORDU

Doğu Karadeniz Projesi, Ordu, Ekonomi

Kaynak: İHA

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