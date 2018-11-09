Döktaş'ta İthal İşçi Krizi

09 Kasım 2018 Cuma 17:46



09 Kasım 2018 Cuma 17:46

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Döktaş fabrikasının Tacikistan'dan işçi getirmesine siyasi partiler ve ilçe halkı tepki gösterdi.Orhangazi 1973 yılında Koç Holding bünyesinde kurulan Döktaş, 2006'da Finlandiya merkezli Componenta Corporation'a satıldı. Eylül 2017'de şirket hisseleri özel amaçlı kurulan Döktaş Metal Sanayii ve Ticaret A.Ş 'ye devredildi, 29 Haziran 2018 tarihinde ise şirketi Güriş bünyesindeki Çelik Holding satın aldı. Döktaş'ın Çelik Holding bünyesine katılmasından hemen sonra fabrikada işten çıkarmalar başladı. Aradan geçen 4 ayı aşkın süre zarfında emekliye sevk edilenlerle birlikte fasılalarla işten çıkarılanların sayısı 70'e ulaştı. Yaklaşık bin 700 personelin bulunduğu fabrikada işten çıkarmaların ardından ise işçi krizi yaşanmaya başladı.Döktaş, işçi krizini çözebilmek için başta İş-Kur olmak üzere personel arayışına girdi. Ancak fabrikaya yeni gelen personelin yarıdan fazlası yaptıkları işe göre aldıkları maaşın az olduğu gerekçesi ile iş bıraktı. Üretiminin yüzde 65'ini ihraç eden Döktaş, çareyi ithal işçide buldu. Bunun üzerine Tacikiastan'dan ilk etapta 30 kişi getirilerek fabrikada işe başlatıldı. Döktaş'ın ithal işçi çalıştırmasına Orhangazi'de birçok kesimden tepki geldi. Özellikle siyasi partilerden ardı ardına açıklamalar geldi.Döktaş'taki ithal işçi kriziyle ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Orhangazi İlçe Başkanı Sevim Turan, "Döktaş Güriş fabrikasında neler oluyor? Burada yapılan uygulamalar aslında ülke genelinde yaşanan ve kurulmaya çalışılan halkımızı sömürme düzeninin en güzel örneğidir. Compenanta'dan satın alınarak yerli ve milli Döktaş Güriş yönetimine geçen fabrikada çeşitli sebeplerden dolayı işten çıkarmalar artmıştır. Orhangazi'de yaşayan vatandaşların iş müracaatları ise ekonomik daralma bahane edilerek geri çevrilmesine rağmen geçtiğimiz günlerde gündeme gelen yurt dışından işçi getirilmesinin ilk etabını dün 32 işçi ile gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kendi gençlerimiz sokaklarda işsizliğe ve çaresizliğe terk edilirken, Suriye'den gelenlerin ne iş yaptığı nasıl geçindiği bilinmezken yurt dışından işçi getiriliyor" dedi.Demokrat Parti Orhangazi İlçe Başkanı Baki Bekar, Orhangazi'de faaliyet gösteren fabrikanın yıllardır bacasından kirli gazı çıkartarak hem Orhangazi'de yaşayanlara, hem de doğasına zarar verdiğini belirterek, "Bunun yanında tozu ve daha nice bilmediğimiz Döktaş'ın kirliliği yaşayan Orhangazililere reva görüleni hiçbirimiz kabullenemeyiz. Bu fabrikanın kirliliğini Orhangazili çekecek, bu kirlilik sebebiyle insanlar hasta olacak, fakat burada çalışan Orhangazililer işten çıkartılıp, daha ucuz diye yurt dışından işçi getirilecek! Bu ilçemize ihanettir. Tacikistan değil, dünyanın herhangi bir ülkesi hatta Orhangazi dışından herhangi bir şehirden ucuza çalışacak işçi getirip, Orhangazili işçilerin çıkartılmasına göz yumamayız. İlçemiz yöneticilerinin konu hakkında derhal harekete geçmesi çağrısında bulunuyoruz. Döktaş Güriş'ten bununla ilgili resmi bir açıklama yapılmasını, iddialar doğru değil ise yalanlamalarını, doğru ise bu hatadan derhal dönmelerini bekliyoruz" diye konuştu.İyi Parti İlçe başkanı İsmail Kaya da ithal işçi getirilmesine tepki gösterdi. İyi Parti GİK üyesi ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan ise, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Döktaş'ın kendi işçisini çıkartıp Tacikistan'dan işçi getirmesini "Zihnimizde soru işaretleri oluşturuyor" diye yorumladı. - BURSA