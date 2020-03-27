Döktaş, üretime kısmı ara verdiğini duyurdu
Güriş Grubu bünyesindeki Döktaş da koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik aldığı karar doğrultusunda 6 Nisan'a kadar üretimine kısmi ara verdiğini bildirdi.
27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:32
Güriş Grubu bünyesindeki Döktaş da koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik aldığı karar doğrultusunda 6 Nisan'a kadar üretimine kısmi ara verdiğini bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi