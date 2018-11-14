Doktob "World Travel Market" Fuarına Katıldı

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:12



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:12

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmeciler Birliği (DOKTOB) İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 39'uncusu düzenlenen World Travel Market (WTM) Uluslarası Turizm Fuarı'nda yer aldı.Turizm sektörü açısından büyük önem taşıyan WTM Uluslararası Turizm Fuarı, gelecek yıla yönelik iş beklentilerinin değerlendirildiği ve sektörün gelecek dönem vizyonlarını belirleyen konferanslara ev sahipliği yapan prestijli bir etkinlik olarak kabul görüyor.DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, fuarda bölge turizmi açısından önemli temaslarda bulunduklarını söyledi.Muğla'nın, turizmde yeniden Avrupa, Hindistan, Kazakistan ve Finlandiya pazarlarında yerini alarak hak ettiği ekonomik gelirlere ulaşacağına inandığını belirten Okutur; "Turizmde, 2016'daki son 20 yılın en derin krizinin ardından bu yıl önemli bir artış ile 40 milyon turist bekleniyor. Turist sayısındaki bu artışa karşın son 3 yılda fiyatların aşağı çekilmesi nedeni ile ciroların 2015 yılını yakalamasa da, gelen talepler nedeni ile 2019'un turizmin en parlak yılı olacağı tahmin ediliyor. Turizmde turistlerin en çok geldiği ülkelerle, yeniden başlayan olumlu ekonomik ve stratejik ilişkiler sayesinde gelen turist sayısında önemli etken olacaktır." diye konuştu.2019 yılında Türkiye'ye 40 milyon turistin gelmesinin beklendiğini ifade eden Okutur; "Londra'da her yıl yapılan WTM en önemli turizm fuarı arasında, bizde bu fuara katılarak, Turizm Bakanımız, İngiltere büyük elçimiz ve turizm tanıtma genel müdürümüz ile bölgemizle ilgili çok olumlu görüşmeler yaptık." dedi.DOKTOB Başkanı Okutur, Muğla'nın yeniden İngiliz pazarında ilk sırada yer alacağını ve İngiltere'nin en büyük acentelerinin Muğla'yı tekrar seyahat programlarına almasının önemli gelişmeler olduğunu vurguladı.Londra'daki turizm fuarına Türkiye'den ve diğer ülkelerden birçok önemli acentenin katıldığını anlatan Okutur, şunları söyledi; "Bölgemiz ile ilgili görüşmeler yapılarak 2019 için birçok acentenin yeniden seyahat programlarına dahil edilmesi sağlandı. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki Muğla ilimiz, turizmde yeniden Avrupa, Hindistan, Kazakistan ve Finlandiya turizm pazarlarında yerini alacak ve hak ettiği ekonomik gelirlere ulaşacaktır. Yılbaşından sonra rezervasyonlar bizzat başlayacaktır. 2019 yılı için acente, oteller ve diğer firmalar, turizmde kalite, servis, peyzaj ve marka değerlerimizi ön plana çıkarmak için gerekli hazırlıklarını yapacaklardır. 2019 yılının turizm ve ülke ekonomisine hayırlı bir yıl olmasını dilerim." - MUĞLA