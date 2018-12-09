Doktor adayı genç kansere yenik düştü
GAZİANTEP - İstanbul
Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyan 23 yaşındaki genç, 3 yıldır mücadele ettiği ve lenf kanseri olarak bilinen lenfoma hastalığına yenik düştü. İstanbul'da özel bir üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Mahmut Durmuş
, lonfoma hastalığına yenik düştü. Ailesine ve yakınlarına faydalı olabilmek amacıyla doktor olma hayali ile kuran gence 3 yıl önce lenf kanseri olarak da bilinen lenfoma teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle doktor olma hayali kuran Mahmut Durmuş, girdiği sınavlarda ise özel bir üniversitenin diş hekimliği fakültesini kazandı. Bir taraftan hastalığı ile mücadele eden Mahmut Durmuş, diğer taraftan ise hayalini gerçekleştirmek için üniversitede okumaya başladı. Okuluna kaydını yaptıran Durmuş'un zayıf bedeni yoğun ders temposuna eklenen ağır kış koşullarını kaldırmadı. Ümraniye
'de özel bir hastanede tedavi görmeye başlayan Mahmut Durmuş'un dün gece ise durumu daha da ağırlaştı. Durmuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktor adayı gencin cenazesi, uçakla önce Gaziantep
'e getirildi. Cenaze aracıyla havaalanından gencin cenazesi Gazinatep'teki Bahaddin Nakıbaoğlu Cami gasilhanesindeki defin ve yıkama işlemlerinin ardından cenaze aracıyla memleketi Adıyaman
'ın Besni
ilçesine bağlı Kesmetepe
Köyü'ne gönderildi.Gaziantep'teki yıkanma işlemleri esnasında cenazeyi teslim alan anne Aysel ve baba Bekir Durmuş ile diğer yakınlarının büyük acı yaşadığı görüldü.
İstanbul
09 Aralık 2018 Pazar 14:13