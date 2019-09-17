"Doktor adayları" beyaz önlüklerini törenle giydi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlüklerini törenle giydi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Beyaz Önlük Giyme Töreni"nde yaptığı konuşmada 1974 yılında İstanbul Üniversitesi'ne bağlı kurulan Tıp Fakültesi'nin yeni öğrencilerin katılmasıyla yoluna güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Öğrencilere kutsal bir meslek için yola koyulduklarını ifade eden Rektör Tabakoğlu, "Bu kutsal meslekte enstrümanınızın insan olduğunu asla unutmayın. Beyaz önlüğünüz çalışmaktan kirlenebilir, ancak önemli olan kalbinizi, yüreğinizi ve benliğinizi kirletmeyin. Hastalarınıza merhametli ve saygılı yaklaşın. Hayat kurtarmak tarifi imkansız bir duygu. Bu duyguyu yaşadığınızda tüm insanlığı kurtardığınızı hissedersiniz. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." diye konuştu.

Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da Trakya Üniversitesi ve Tıp Fakültesi'nin, huzurlu ve güvenli yaşam alanları, sosyal ve kültürel olanakları, sahip olduğu altyapı, donanım ve alanında uzman nitelikli eğitim kadrosu ile Türkiye'nin sağlık alanındaki önemli ve öncü sağlık kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Tezel ise öğrencileri iyi bir hekim olmanın yanı sıra iyi birer insan olarak yetiştirmeyi istediklerini belirtti.

Törende, fakülteyi birincilikle kazanan Mert Serbest öğrencileri temsilen bir konuşma gerçekleştirdi.

Programda 266 tıp öğrencisine, mesleğin ilk adımı olan beyaz önlükleri giydirildi.

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Tıp Fakültesi çğretim üyeleri, öğrencilerin aileleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA