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Doktor animasyonla doğru maske kullanımına dikkat çekti

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Nafiz Karagözoğlu, koronavirüse karşı doğru maske kullanımının önemine dikkat çekip, "Maskeyi eğer doğru takmazsak, doğru kullanmazsak salgının kaynağı haline gelir" dedi.

15.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:28
Doktor animasyonla doğru maske kullanımına dikkat çekti

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Nafiz Karagözoğlu, koronavirüse karşı doğru maske kullanımının önemine dikkat çekip, "Maskeyi eğer doğru takmazsak, doğru kullanmazsak salgının kaynağı haline gelir" dedi.

Koranavirüsle mücadelede en etkin yolun maske takmak olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Nafiz Karagözoğlu, Sabancı Topluluğu'nun desteği ile animasyon filmi hazırladı. Yayınladığı "Unutma; sen maskeli kahramansın" sloganıyla hazırladıkları animasyon filmiyle doğru maske kullanımına dikkat çeken Dr. Karagözoğlu, maskenin koronavirüsle mücadele kritik ve etkili, herkesin gündelik hayatta uygulayabileceğini kaydetti. Dr. Karagözoğlu, "Günlük hayatımızda biz doktorlar olarak, sağlık çalışanları olarak görünmez düşmanlarla sürekli savaş halindeyiz. Bir şeyi doğru yapmıyorsanız, yarar yerine zarar verebilir. Kaş yaparken göz çıkartmayın. Maskeyi eğer doğru takmazsak, doğru kullanmazsak salgının kaynağı haline gelir. Bu yüzden maskenin doğru takma ve kullanımını tüm dünya insanlarıyla paylaşmak istedik. Evrensel iletişim dillerinden biri olan, eğitiminde en önemli tekniklerinden biri olan animasyon üretme projesini başlattık. Çok büyük bir ekip, bu projeye yüreğini koydu. Sabancı Topluluğu da gücümüze güç kattı. 25 günlük çalışmayı 3,5 güne sığdırdık bu filmi gerçekleştirdik. Bu animasyon filmi korona salgını hızından daha fazla hızla yayılmalı ve insanlar doğru tekniği basit ve net bir şekilde öğrenmeli" dedi.

KULLANDIĞINIZ MASKEYİ ÇÖPE ATIN

Kullanılan maskenin çıkarıldıktan sonra yüzden uzaklaştırılıp çöpe atılmasının da son derece önemli olduğunu belirten Dr. Nafiz Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim insanımızın çok önemli bir yanı var, gerçekten öğrendiğini güzel yapar. Bir an önce öğretmeli ve uygulamalıyız ki bu hız kırılsın. Bu salgını ülkemizden defetmiş olalım. Maskeleri kullandıktan sonra çöpe atmalıyız. Çevreyi kirletiyor değiliz, salgın odağı yaratıyoruz. Kendi elinizle ağız etrafında maskelere topladığınız mikropları, çevreye atmayın. En azın peşindeyiz. Onun çıkardığımız maskeleri kapalı olarak çöpe atalım. Bunu çizgi animasyon filmimizde de anlattık. Maske takarak kahraman olacaksınız. Onun için bunu önemseyin ve uygulayın."


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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