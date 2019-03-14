Doktor Başkan Adayı, Sağlık Çalışanlarını Unutmadı

Mesleğinde 30 yılı geride bırakan Tugay, sosyal medya hesaplarından anlamlı bir mesaj yayınladı. Belediye Başkanı olduktan sonra da halkın sağlığını gözeteceğini belirten Tugay, sağlık çalışanlarının hakları ile ilgili de mücadeleye katkı koyacağını dile getirdi. İşte Tugay'ın 14 Mart mesajı:

"Çok değerli tıp mesleği mensupları, meslektaşlarım ve sağlık emekçisi arkadaşlarım, yaklaşık 30 yıldır sizlerle omuz omuza çalışmaktan ve halkımıza hizmet etmekten büyük bir onur ve kıvanç duydum. Bugün bir siyasetçi ve belediye başkan adayı olarak ve eğer halkımız takdir ederse yarınlarda belediye başkanı olarak bir hekim duyarlılığı ile insan odaklı çalışacağım. Yine bu süreçte halkın sağlığını öncelikli olarak gözeteceğimi aynı zamanda sağlık çalışanlarının hakları ile ilgili mücadeleye katkımın devam edeceğini bilmenizi isterim. Bu duygu ve düşüncelerle başta hekimler olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin tıp bayramlarını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Fotoğrafaltı: Tugay, geçtiğimiz günlerde İzmir Tabip Odası'nı ziyaret etmiş, daha önce görev yaptığı yönetim kurulu üyeleriyle meslektaş dayanışmasını konuşmuştu.

Kaynak: Bültenler