Doktor Başkan Bozdoğan, pazar günlerini halkın sağlık sorunlarına ayırdı

MERSİN (İHA) – 31 Mart yerel seçimlerinde Tarsus Belediye Başkanı seçilen ve aynı zamanda bir hekim olan Haluk Bozdoğan, bir yandan belediye başkanlığı görevini yürütürken, bir yandan da halkın sağlık sorunlarıyla ilgileniyor. Bozdoğan, her pazar belediye tesislerinde vatandaşların sağlık sorunlarını dinleyerek, doktorluk görevini de yapıyor.



Seçim sürecinde meydanlarda, her pazar günü halkın sağlık sorunlarını dinleyeceği sözünü veren Başkan Bozdoğan, bu sözünü her hafta yerine getiriyor. Pazar günleri sabahın erken saatlerinde belediye tesislerine gelen Bozdoğan, Baştabiplikte hastalıklarıyla ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getiren vatandaşların sağlık durumlarıyla yakından ilgileniyor. Tatil gününü halkın sağlık sorunlarına ayıran Bozdoğan, öğle saatlerinde kadar vatandaşların derdini dinleyerek, yardımcı oluyor.



Bozdoğan'ın bu davranışı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Vatandaşlar, belediye başkanının bu hizmetinden oldukça memnun olduklarını belirtirken, Başkan Bozdoğan'a "O bizim canımız. O ailemizden biri. Onu çok seviyoruz" ifadeleri ile teşekkürlerini dile getiriyorlar.



"Halkın sağlık sorunlarını görmezden gelemem"



Başkan Bozdoğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Hangi makam ya da mevkide olursam olayım, halkın sağlık sorunlarını görmezden gelemem" diyerek, elinden geldiğince dar gelirli vatandaşların sağlık sorunlarında yanlarında olmaya gayret ettiğini söyledi. Bozdoğan, "Bunun için bundan önce olduğu gibi gerekirse gecemi, gerekirse tatilimi ve hafta sonumu feda ederim; yeter ki, sağlıklı toplum için bir nebze faydam olsun" dedi.



Bu topluma 32 yıl boyunca doktorluk hizmeti verdiğini vurgulayan Bozdoğan, "Seçimlerde vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun teveccühü ile kentimize belediye başkanı seçildim. Bu görevi layıkıyla yapmak için gece gündüz çalışırken, halkımızın sağlık sorunlarına vakit ayırıp, pazar günleri sabahtan öğleye kadar hastalarımızla bir araya gelerek onlara rehberlik edip dertlerini dinliyorum. Bunların kimisi daha önceden hastam olan ve takibi gereken hastalıklarla mücadele eden kişiler. Bu hastalarımızın sağlıklarına kavuşabilmeleri için tedavinin devamlılığı esastır. Daha önce koyduğumuz teşhisler ve ilaç tedavisi sürecinde olan iyileşme noktasında önemli yol kat eden hastalarımızın sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için her şeyi yapmaya hazırım. Hastaneye gidecek parası olmayan ya da gitseler bile ilaçtaki katılım ücretini veremeyecek durumda olan dar gelirli insanların sağlık sorunlarına çare olmaya çalışıyorum. Buraya gelen her bir hastanın ayrı bir öyküsü, derdi ve rahatsızlığı var. Sağlıklı olmayan insan mutlu olamaz. Koyduğum teşhisle dertlerini dinlemek ve çare üretmekle küçük bir dokunuşla onların sıkıntılarını giderebiliyor, dost kapısı olarak görülüyorsam benim en büyük mükafatım ve mutluluğum budur" diye konuştu. - MERSİN

