Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Doktor başkandan vatandaşlara dezenfeksiyon tüneli

İzmir'de, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'in talimatıyla belediye işçileri, dezenfeksiyon tüneli yaptı.

31.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:51
Doktor başkandan vatandaşlara dezenfeksiyon tüneli
İzmir'de, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'in talimatıyla belediye işçileri, dezenfeksiyon tüneli yaptı. Kalabalık yerlere konulan tünellerin içinden geçen vatandaşlar, özel maddeler ile dezenfekte olurken, işçiler piyasa değeri 25-30 TL olan tüneli 3 bin TL'ye mal etti.

Korona virüsü salgınına karşı tüm Türkiye'de önlemler artarken, belediyelerde önlem almaya devam ediyor. Temizlikten dezenfeksiyon çalışmalarına, bilgilendirme afiş ve panolarından yardım destek kampanyalarına kadar birçok programı organize eden belediyeler, yeni formüller arayışına girdi.

Kınık ilçesinde de işçiler, Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'in talimatıyla şantiyede dezenfeksiyon tüneli yaptı. İlk etapta sekiz adet üretilen tüneller; kaymakamlık, belediye, hastane ve yoğun olan kurum girişlerinin dışındaki toplanma yerleri, pazar alanları ve vatandaşların geçiş yaptığı güzergahlara yerleştirildi. Uzun yıllar doktorluk yapan Başkan Doğruer'in talimatıyla tünelin içine mikropları yok edecek maddeler konuldu.

25-30 bin TL'lik tüneli belediye işçileri 3 bin TL'ye mal etti

Tünelin içinden geçerken vatandaşı algılayan sensörler, devreye girerek püskürtme işlemi gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan tünelin yaygınlaştırma çalışmalarının ise devam ettiği ifade edilirken, tamamı belediye imkanlarıyla yapılan dezenfeksiyon tünelinin piyasada 25-30 bin TL'ye satıldığı, tünelin belediye işçilerince 3 bin TL'ye mal edildiği öğrenildi.

Kınık'ta salgının yayılmaya başlamasının ardından önlemleri alarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Korona virüsü alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Biz vatandaşlarımızı sürekli tedbirler konusunda uyarıyoruz. Aynı zamanda doktor bir belediye başkanı olarak hemşehrilerimin sağlığıyla uzun yıllar yakından ilgilendim. Büyük oranda hangisinin ne hastalığı var, şimdiye kadar ne gibi sağlık sorunları yaşamış bilirim. Bu yüzden yaşlılarımız ve kronik hastalıkları olanları daha çok uyarıyoruz. Onlara evlerinden çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Elbet bugünler de geçecek. Hep beraber Kınık'ta daha iyi günlerde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Sadık Doğruer, Kınık, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Doktor başkandan vatandaşlara dezenfeksiyon tüneli - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine, 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine, 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Halk sağlığı uzmanı ünlü profesör virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haberler
Halk sağlığı uzmanı ünlü profesör virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Denetime takılan yaşlı vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum Haberler
Denetime takılan yaşlı vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
İran’da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:28: Doğu'daki kara yollarında jandarma ve polis Kovid-19 denetimini sürüyor - Haber 14:27: Başkan Aktaş: Bursa'da su faturası, 3 ayın ortalamasının yarısı kadar ödenecek - Haber 14:26: Altın fiyatları yükselince, kuyumcular iş yerlerini açmaya başladı - Haber 14:26: TOKAT Gözetim altındayken hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi hayatını kaybetti - Haber 14:26: TRABZON İmamın 'koronavirüs' paylaşımı endişeye neden oldu - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber