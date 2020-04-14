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Doktor belediye başkanı, sokaklarda koronavirüs uyarısı yapıyor

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kısmen karantina altına alınan Denizli'nin Acıpayam ilçesinde asıl mesleği doktorluk olan Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, cadde ve sokaklardaki vatandaşları bulaşıcı hastalığa karşı uyarıyor.

14.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:12
Doktor belediye başkanı, sokaklarda koronavirüs uyarısı yapıyor

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kısmen karantina altına alınan Denizli 'nin Acıpayam ilçesinde asıl mesleği doktorluk olan Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, cadde ve sokaklardaki vatandaşları bulaşıcı hastalığa karşı uyarıyor. Belediyenin zabıta aracıyla ilçedeki sokakları dolaşan Şevkan, megafonla vatandaşlara gerekmedikçe evden çıkmamalarını söylüyor.

Koronavirüs nedeniyle kısmi karantina altına alınan Acıpayam ilçesinin esas mesleği doktorluk olan belediye başkanı Hulusi Şevkan, vatandaşları salgın hastalığa karşı uyarıyor. İlçede vaka sayılarının artmasının ardından, yayılma riski nedeniyle kısmi karantina kararı alınmasında önemli rol oynayan Şevkan, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yaparak vatandaşlara tedbirli davranmalarını anlatıyor. Şevkan, cadde ve sokaklarda gördüğü insanlara da sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve maskesiz dolaşmalarını söylüyor. Sık sık belediyenin zabıta aracına binen Şevkan, megafonla vatandaşlara gerekmedikçe evden çıkmamalarını yönünde çağrı yapıyor.

'HERKES KENDİ MAHALLESİNİ, İLÇESİNİ KORUMALI'

Başkan Şevkan, ilçede aldıkları tedbirlerle vatandaşları koronavirüs salgınından korumaya çalıştıklarını belirtti. İlçede belediye başkanı olmadan doktor olarak görev yaptığını aktaran Şevkan, Ben her şeyden önce bir hekimim. Vatandaşlarımızı koronavirüse karşı en iyi şekilde korumak istiyoruz. İlçe sakinlerimize eğer mümkünse evlerinden çıkmamaları, maskelerini takmalarını öneriyorum. Dışarı çıkmaları gerekiyorsa sosyal mesafe kurallarına muhakkak uymaları gerekiyor. Biz vatandaşlarımıza dışarıda işlerini bitirdikten sonra evlerine girmeleri gerektiğini söylüyoruz. Zorunlu olmadığı sürece başka il ve ilçelerden Acıpayam'a gelmelerini istemiyoruz. Herkes bu durumda kendi mahallesini, ilçesini korumalı dedi.

Vatandaşları bilgilendirmek için gün içerisinde belediye ekipleriyle birlikte yoğun bir çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Şevkan, Kırsal mahallelere gidip uyarılar yapıyoruz. Çoğu bilgilendirmeyi kendim yapıyorum. Çünkü ben bu ilçenin belediye başkanı olmadan önce doktoruydum. Acıpayam halkı çok uyumlu davranıyor. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmıyorlar ve uyarılarımızı dikkate alıyorlar diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hulusi Şevkan, Koronavirüs, Acıpayam, Denizli, Güncel
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